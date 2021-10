Nintendo avslöjade i en tidigare Nintendo Direct att de kommer släppa Nintendo 64 och Sega Genesis-spel på sin onlinetjänst. Samtidigt avslöjade de dock att dessa kommer gå under en ny tilläggstjänst med ett högre pris. Under Nintendos Direct igår avslöjade de vad priset kommer bli för tilläggspaketet. Prisbilden kommer ligga på 49.99 dollar per år och det går även att köra på ett familje-medlemskap för 79.99 dollar som med vanliga NSO. Gissningsvis blir priserna översatt till runt 450 kr respektive 650 kr i Sverige.

Värt och nämna är att förutom hela Nintendos tidigare Onlinetjänst och retrospelen så ingår även den kommande expansionen till Animal Crossing i priset. Expansionen som annars kommer kosta 24.99 dollar friståendet och det är ju inte helt omöjligt att andra expansioner till Nintendos spel kommer läggas till i tjänsten senare. Nintendo Switch Online plus Expansion Pack lanseras den 25:e oktober