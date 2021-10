Gotham Knights är under utveckling av WB Games Montreal och är ett samarbets-fokuserat spel där vi får rädda upp kaosen i Gotham City efter Batman död. Spelarna kommer ta sig an roller som andra medlemmar i Batmans lilla familj så som Batgirl, Nightwing, Red Hood och Robin. Tillsammans gäller det sen att upprätthålla Batmans arv och sparka skurkarnas rumpa. I nya trailern får vi bekanta oss med gruppen Court of the Owls.

Gotham Knights är tänkt att släppas under 2022 till PC. Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S.