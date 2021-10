Om drygt en vecka släpps Marvel's Guardians of the Galaxy, och det är hög tid att bereda plats för det. Bokstavligt talat, för det är en stor rackare: pc-versionen tar tar 150 GB lagringsutrymme i anspråk, skvallrar Steams systemkrav om.

Storleken placerar det i samma fålla som Red Dead Redemption 2 och Hitman 2, men fortfarande en bra bit bakom 2019 års Call of Duty: Modern Warfare som tog cirka 230 GB i anspråk när det var nytt. Nåt för alla adsl-surfare att bita i!

Systemkraven:

Minimum Rekommenderat OS Windows 10 (64-bit, build 1803) Windows 10 (64-bit, build 1803) CPU AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core I5-4460 AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core I7-4790 RAM 8 GB 16 GB GPU Geforce GTX 1060 / Radeon RX 570 Geforce GTX 1660 Super / Radeon RX 590 Lagring 150 GB 150 GB

Marvel's Guardians of the Galaxy släpps tisdag den 26 oktober, till pc, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch och Geforce Now.

FZ recenserar så fort vi får kod. Under tiden kan du luta dig tillbaka på vår förhandstitt från i somras.