När systemkraven för Marvel's Guardians of the Galaxy avslöjades hickade många till när de såg hårddiskutrymmet som krävdes: 150 GB. Bara ett par dagar senare kommer ett nytt besked via Twitter, och vi kan därmed sluta tömma hårddiskarna. 150 GB blir i stället "runt" 80 GB.

Eidos Montreal hälsar att de är i sluttampen av att optimera actionäventyret, och då lyckades man alltså kapa närmare hälften av gigabyte-kravet. Det får man säga är en extrem hårdbantning.

Om mindre än en vecka, 26 oktober, släpps Guardians of the Galaxy. Medan Insomnaic och Sony skördat enorma framgångar med Spider-Man-spelen lyckades Square Enix och Crytal Dynamics inte återupprepa framgången med Marvel's Avengers – trots en episk uppställning. Nu gör alltså Square Enix ett nytt försök, denna gång med Eidos Montreal och fullt fokus på singleplayer.