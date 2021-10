Någon gång nästa år släpps God of War Ragnarök till Playstation-konsolerna. Men redan 14 januari får även pc-folket God of War-frälsning. I det här fallet är det gudomliga PS4-äventyret från 2018 som tar klivet till pc-plattformen. Därmed gör det Days Gone och Horizon Zero Dawn sällskap. Till dessa kan vi addera dubbelmackan Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

På Steam finns en handfull pc-screenshots att beskåda, och pc-trailern ser du ovan.

Man utlovar 4k-stöd (såklart!), upplåst framerate, ett "brett utbud av grafiska inställningar", DLSS- och Reflex-stöd, stöd för ultrabreda skärmar och skräddarsydda pc-kontroller. Låter lovande, no?

Sony har dock varit tydliga med att de, till skillnad från Xbox Game Studios, inte ämnar släppa pc-spelen samtidigt som sina Playstation-dito. Väntan på uppföljaren Ragnarök kan därför bli lång.