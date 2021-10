This just in:

Inget CP 2077 till PS5 eller Xbox Series i år alltså, och inte heller next gen-versionen av The Witcher 3, som så sent som i veckan ryktades skulle få en release inom kort. Istället ser det ut som om första kvartalet nästa år är riktmärket för Cyberpunk, följt av The Witcher 3 under andra kvartalet.

Ingen är väl egentligen överraskad, CD Projekt Red har en hel del att städa upp just nu, och just de här versionerna av spelen ligger kanske inte allra högst på to do-listan.

Tråkiga besked, men vad är väl en bal på slottet?