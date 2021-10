I februari 2022 släpps God of War Ragnarök och en del talar för att det kan bli fler Ragnarök-tolkningar nästa år. Under E3 avslöjade Ubisoft att deras vikingaäventyr Assassin's Creed Valhalla kommer att byggas ut med nya expansioner också under 2022. Vi fick se en kamera svepa över vyn du ser ovan, och påståendet att Eivor möjligen "inte är färdig med Oden ännu".

Den franska Assassin's Creed-kännaren J0nathan har gjort utgrävningar i data (tack, Eurogamer) och har upptäckt en titel – Dawn of Ragnarök – och en achievement-lista som möjligen kan peka mot nästa Valhalla-expansion. En del pekar på att resan kommer ta oss till Svartalfheim.

Ubisoft har inte uttalat sig, och hoppas nog att vi är fullt upptagna med nya Discovery Tour.