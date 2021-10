Gabriel Luna spelar Tommy Miller i HBO:s The Last of Us, och agerar därmed lillebrorsa till frontfiguren Joel. Enligt Luma kommer första säsongen, som i detta nu filmas i Kanada, nå oss tidigare än vi anar. För Comicbook berättar skådisen att han visserligen inte är expert, men...

I'm not in the scheduling department, but it'd be sooner than later.

Vi vet att första avsnittet är färdiginspelat, men då det förväntas att filmningen ska pågå till nästa sommar tog nog en del för givet att serien snarare skulle ha premiär under andra halvan av 2022.

Luma utvecklar att hans fulla fokus just nu ligger på att färdigställa sitt arbete med första säsongen. Sedan återstår det att se när den får HBO-premiär. Vi har fått första officiella fotot, och det ryktas om att tv-serien The Last of Us kan bli en riktig långkörare med åtta säsonger.