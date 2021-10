House of Ashes är här, är bra, och precis som alltid är fallet med The Dark Pictures-antologin avslutas spelet med en teaser inför nästa del. The Devil in Me är en titel vi redan kände till, men nu får vi alltså en första titt på spelet. En del pekar mot en annorlunda resa den här gången.

Teasern berättas i alla fall ur en mördares perspektiv, och då The Dark Pictures hittills handlat om att hålla folk vid liv skulle det motsatta, att ta livet av folk, bädda för ett annat slags äventyr.

Det är samtidigt dumt att dra slutsatser, för teaserns natur kanske bara är ett stilgrepp.

Vi får också veta att The Devil in Me markerar slutet för första säsongen av The Dark Pictures-antologin, vilket känns naturligt. Det finns nämligen åtta spel planerade. I och med detta har vi kommit halvvägs. Någon hint om release får vi inte, men 2022 känns som en lågoddsare, no?