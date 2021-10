Under en Playstation Showcase i september utannonserade insomniac Games att de jobbar på ett Wolverine-spel till Playstation 5. Vi fick bara då se en teaser och det är fortfarande en massa frågetecken runt spelet. Nu avslöjas det via twitter att Walt Williams skriver berättelsen till spelet. För ni som inte har någon koll på det namnet kan vi berätta att det är samma författare som skrev den mörka berättelsen till spelet Spec Ops: The Line.

Att Williams är involverad innebär antagligen att vi får en mycket mörkare berättelse än Spider-man. Marvel’s Wolverine är som sagt i ett tidigt skede i utvecklingen, men vi lär nog få veta mer om det under året.