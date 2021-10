Playstations State of Play-shower har blivit ett mycket uppskattat inslag som oftast har en hel del intressanta nyheter. Och nu meddelar Sony att det snart är dags igen, närmare bestämt på onsdag den 27 oktober.

Showen drar igång klockan 23.00 och kan ses i spelaren ovan, så har du nära till kommentarsfältet där du kan dela åsikter om det som visas med dina vänner på FZ. Alternativt ser du sändningen via Playstations sidor på Twitch och Youtube.

Fokus för denna upplaga kommer att vara spel från tredjepartsutvecklare som är på väg till Playstation 4 och Playstation 5. De utlovar en cirka 20 minuter lång show som ska ge oss en titt på tidigare utannonserade spel, men även "några avslöjanden" från olika partners i världen.

När det kommer till redan utannonserade spel som inom kort kommer att släppas på konsolerna, skulle det till exempel kunna röra sig om Call of Duty: Vanguard, Jurassic World Evolution 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition eller Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, och givetvis en uppsjö andra spel som är på gång.