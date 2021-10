För ett par dagar sedan firade Starbreeze Payday-seriens 10-årsjubileum. Detta förärades med en livestream, där de bland annat pratade lite om kommande Payday 3. Att spelet faktiskt skulle bli verklighet var inte en självklarhet på grund av de stora ekonomiska problem som Starbreeze led av under framförallt 2019. Men nu är skutan på rätt köl och spelet har fått både utgivare – Koch Media – och ett försiktigt släppfönster under 2023.

Utvecklingen är fortfarande i ett tidigt skede, och därför blev det inget gameplay under livestreamen. Spelregissör Erik Wonnevi hade dock lite att berätta om det, såväl som en del konceptkonst att dela med sig av. Sett till handlingen kommer det klassiska gänget från de tidigare spelen att bli utsläpade ur sin pension för att göra fler stötar.

Skådeplatsen blir som sagt inledningsvis New York, och Wonnevi betonar att de vill att staden ska kännas levande och enorm. De vill även skapa stor kontrast mellan hur miljön ser ut innan våra rånare har satt igång och efter, vilket vi ser illustrerat i bilderna nedan.

Han nämner även att världen på allvar har klivit in i den digitala eran, med mjukvarujättar, kryptovaluta, massövervakning och the dark web, vilket påverkar gängets utrustning, utmaningar och möjligheter. De siktar som sagt på att släppa det under 2023, men som vanligt kan det komma att ändras.