Den här veckan släpps både Guardians of the Galaxy (tisdag) och Age of Empires IV (torsdag), men merparten av recensionerna har redan släppts. Oavsett om du suktar efter galaktiska Marvel-äventyr eller historiskt rts så finns rätt förutsättningar för att du ska slippa besvikelse. Guardians of the Galaxy snittar på fina 82 hos Opencritic, medan Age of Empires IV snittar på finare 85.

Ett snitt berättar förstås inte hela historien, men skvallrar åtminstone om att det är två gedigna titlar vi har att göra med. Gott så. I FZ:s färska recension av Age of Empires IV delar vi ut en stabil trea ("En nostalgifest som borde ha vågat lite mer"), medan Guardians of the Galaxy får ett ännu finare betyg: fyra av fem. Mike Stranéus är imponerad över spelet Eidos Montreal levererar.

Han passar även på att dela ut en välriktad Marvel's Avengers-gliring. Som sig bör.