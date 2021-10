Installationsstorleken för Call of Duty-spel har blivit något av ett stående skämt på senare år, även om de i efterhand lyckats banta både Modern Warfare och Warzone något. Kommande Call of Duty: Vanguard drar dock nytta av modern teknik för att lyckas få ner installationsstorleken.

I en tweet från det officiella Call of Duty-kontot säger de att spelet kommer att använda sig av texture streaming-teknik, vilket de tror kommer leda till 30–50 % mindre storlek på next gen-konsoler och PC. Nu vet vi ju inte vad dessa 30–50 % är av, men de säger att spelets storlek vid släppet kommer att vara betydligt mindre än tidigare Call of Duty-släpp.

Xbox har på sin webbplats listat spelets ungefärliga storlek till Xbox Series X/S som 72,55 GB, men det är oklart om den siffran fortfarande är aktuell. Uttalandet gäller som sagt endast spelets storlek när det släpps, och det lär lägga beslag på mer och mer utrymme i takt med att mer material släpps.