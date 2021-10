Rapporter om att Far Cry 6 inte säljer som förväntat ploppar upp här och där, men det verkar även som om spelarna inte har lust att lira klart spelet när de väl köpt det (läs vår recension här). Ubisoft vill råda bot på detta, med en något okonventionell metod.

Spelare rapporterar nämligen att de får mail från Ubisoft där det redovisas hur många timmar de har spelat. Och med detta kommer ett hånande uttalande från spelets skurk där han tackar för att får härja fritt i öriket Yara. ”Du kan väl bättre än så här”, braskar Ubisoft vidare, och uppmanar spelaren att fortsätta sitt äventyr.

Störande, invasivt spam eller ett smart grepp för att få folk att maximera sin speltid? Det får ni bedömma.

A lot of games are already ruthlessly designed to maximize engagement, but now they email and hassle you if you dare to stop playing them. pic.twitter.com/TRIsV4jnZP