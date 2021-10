Ruggiga filmen A quiet place från 2018 gav oss en postapokalyptisk värld där minsta ljud gör att blinda, elaka utomjordningar kommer och sliter dig i stycken. Nu ska det hela tydligen få spelbehandlingen, i form av ett skräckäventyr från Montréal-studion Illogika.

Studion har tydligen tidigare på ett eller annat sätt varit inblandade i mobilprojekt som Hitman GO och Lara Croft GO, men även Cuphead och Ancestors: The Humankind Odyssey. Enligt utvecklaren kommer vi att få uppleva ”spänningen i filmen” parat med en “grad av inlevelse vi aldrig sett förut”. Den har vi aldrig hört förut, men konceptet är intressant. Det känns som om det kan bli en stealth-historia med inslag av snabb action, och såklart en del del krypande skräck.

Release är satt till 2022.