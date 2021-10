Playstation-satsningen till pc har hittills inneburit hyfsat gamla spel. Av alla som släppts och bekräftats har ursprungsreleasen haft några år på nacken; Horizon Zero Dawn (drygt tre år), Days Gone (två år), God of War (nästan fyra år) samt Uncharted: Legacy of Thieves Collection (sex respektive fem år). Kort sagt har väntan mellan Playstation- och pc-släpp varit lång.

Sackboy: A Big Adventure släpptes dock till Playstation-konsolerna så sent som i höstas, och nu har ett spel under kodnamnet "Steel PC" loggats via SteamDB. Det säger kanske inte jättemycket, men VGC med flera ringar in informationen "Marmalade Content" som ska referera till Sumo Digital. I Geforce Now-"läckan" nämndes Project Marmalade, som var Sackboy: A Big Adventure.

Om Sackboy-spelet är på gång till pc är det mycket goda nyheter, då spelet är mycket bra: