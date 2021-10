Sonys senaste State of Play har kommit och gått. Även om det inte var en stekhet uppvisning så fanns de ändå en del intressanta saker. Vi fick till exempel se lite från ön Bigsnax, som ska komma till alltid lika gulliga Bugsnax i en gratis uppdatering nästa år. First Class Trouble är i sin tur ett multiplayer-spel med ett Among Us-liknande koncept, medan Kartrider: Drift är ett typiskt kart-spel.

Samtliga trailers från showen hittar ni uppradade nedan.