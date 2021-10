Nintendo och Niantic bekräftade tidigare under året att de jobbat på ett Pikmin-spel till mobiler som liknar Pokémon Go. Och inte nog med att vi nu vet att det heter Pikmin Bloom, utan den rullande releasen av spelet är redan igång, vilket innebär att det kommer att dyka upp på App Store och Google Play lite här och var under de kommande dagarna.

Precis som Pokémon Go använder sig spelet av augmented reality och gps för att lura ut oss i friska luften. Stor fokus tycks läggas på att promenera, och med hjälp av olika pikmins kommer vi att lämna ett spår av blommor bakom oss. Under ens promenader hittar man pikmin-plantor som sedan utvecklas till färdiga pikmins man kan plocka.

Man kan även plocka frukt i spelet att mata sina pikmins med så att de producerar blomblad, som i sin tur planteras när man promenerar runt – cirkeln är komplett. Vid dagens slut får man veta hur många steg man tagit och vilka rutter man gått.

I skrivande stund verkar spelet vara ute i Singapore och Australien, men det ska som sagt släppas rullande till andra länder i världen under de kommande dagarna.