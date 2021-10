Fram till alldeles nyligen har det något missvisande namnet Playstation Mobile stått som avsändare på alla Playstations Steam-spel. Nu kliver i stället Playstation PC som utgivare, vilket känns mer logiskt. Om inte Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War och två Uncharteds var bevis nog så kan vi nog slå fast att, japp, Playstation-spel på pc är här för att stanna.

Enligt VGC registrerades namnet Playstation PC redan i april, men först nu används det skarpt. Det återstår att se exakt hur mycket Sony kommer nyttja namnet, för ser vi till samlingssidan på Steam är det Playstation Studios (också relativt nytt, för den delen) som lyfts upp framför allt.

Sony har sagt att fler pc-spel kommer. Kanske avslöjas Sackboy: A Big Adventure härnäst?