Som vi rapporterat tidigare fyllde Playstation VR fem år i oktober. Detta vill Sony fira med att inkludera inte mindre än tre spel i Playstation Plus-prenumerationen i november, och nu vet vi vilka spel det rör sig om.

Först ut på VR-fronten är The Persistance, där man ombord ett rymdskepp och i ett roguelite-upplägg måste tampas med den muterade besättningen och rädda skeppet. Därefter blir det zombieslakt och tuffa val i The Walking Dead: Saints & Sinners, och det hela avrundas med neondränkta svärdsstrider i Until You Fall.

Men det är inte bara VR-spel i novembers uppsättning av Playstation Plus-spel. Knockout City bjuder på glättig spökboll med fokus på samarbete, medan man i First Class Troubles istället ska blåsa och ta kål på sina medspelare i sann Among Us-anda. Det hela avrundas med ett nygammalt action-rpg, nämligen Kingdoms of Amalus: Re-Reckoning, som är den (halvdana) remastern av originalspelet.

Från och med den 2 november kommer man åt dessa titlar, och VR-spelen kommer att vara tillgängliga fram till 3 januari, medan datumet för resten är 6 december.