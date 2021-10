Inspelningen av The Last of Us-serien är fortfarande i full gång, och i brist på officiellt material får vi hålla till godo med foton av inspelningsplatserna från privatpersoner. Vi fick visserligen en officiell bild i oktober, men den visade bara de två huvudkaraktärerna bakifrån och ett flygplansvrak.

Det är som bekant Pedro Pascal, från bland annat Game of Thrones och The Mandalorian, som spelar Joel, och de senaste bilderna ger oss glädjande nog en bättre titt på honom i rollen, utan ansiktsmask. Bilderna är tagna på avstånd och därmed lite gryniga, men visar tydligt Joel och Ellie tillsammans med karaktären Tess, som är en gammal bekant till Joel.

I ett par av bilderna håller Joel/Pascal dessutom i en automatkarbin, och det är ju rätt fränt. Vidare ser vi i bakgrunden en byggnad täckt med den parasitiska svamp som ligger bakom apokalypsen och de allehanda mordiska varelserna i The Last of Us-världen.

Vi vet inte när serien kommer att släppas, men Gabriel Luna, som spelar Tommy Miller, hävdar att det kommer att ske "förr snarare än senare".