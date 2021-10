Ubisoft har släppt sin kvartalsrapport för finansårets andra kvartal, och där står det bland annat att läsa att Assassin's Creed Valhalla är det näst mest inkomstbringande spelet i företagets historia. Detta blir extra uppseendeväckande av det faktum att det har varit ute i mindre än tolv månader. Frågan är vilket det mest inkomstbringande är, men Far Cry 5 ligger bra till om man ser till antal sålda exemplar.

De nämner dessutom att spelet kontinuerligt presterat bättre än föregångaren Assassin's Creed Odyssey sedan släppet, bland annat i form av högre dagliga snittintäkter per spelare. Framgångarna gäller heller inte bara för grundspelet, utan DLC:t The Siege of Paris – som släpptes i augusti – har också lett till rekordhögt engagemang från spelarna.

De stora framgångarna är garanterat den huvudsakliga moroten till att vi nu är inne på ett andra, osedvanligt år av DLC till spelet. Inga egentliga utannonseringar har gjorts på den fronten, men data mining kan ha avslöjat att nästa DLC går under namnet Dawn of Ragnarök och tar oss till Svartalfheim.