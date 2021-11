Att League of Legends var och är en riktigt stor grej är allmänt känt, men siffran från Riot Games är ändå svindlande. Enligt dem nådde LOL och deras andra Runeterra-titlar – Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, Wild Rift – över 180 miljoner unika spelare under oktober.

Och Riot hävdar att kurvan snarare pekar uppåt än neråt: "Still growing!"

För att sätta 180 miljoner i ett perspektiv: när Steam gjorde bokslut över 2020 konstaterade man över 120 miljoner aktiva spelare per månad. Riot når med råge de siffrorna med sitt spelstall.

Tiden går fort när man har roligt, och League of Legends fyllde häromdagen tolv år. Spelet släpptes 27 oktober 2009 till pc, och har sedan dess blivit en maktfaktor i esportvärlden.