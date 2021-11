Trots att 13,4 miljoner Playstation 5-konsoler har skickats ut till butiker väntar många fortfarande på att få köpa Sonys hyllade enhet. På grund av den stora efterfrågan och transportproblemen från Asien har Sony faktiskt chartrat flera flygplan för att frakta Playstation 5-konsoler till Storbritannien.

Efterfrågan är som sagt stor redan i dagsläget, och inte lär den bli mindre i takt med att julen kommer närmre. Under den senaste veckan har därför inte mindre än tre jumbojets fulla med PS5:or landat i Storbritannien, och ytterligare två planeras under de kommande veckorna. Enligt The Sun (jag vet, förlåt) ska varje flygplan ha kapacitet för 50 lastpallar, och tolv lastbilar ska sedan ha tagit hand om distributionen till olika delar av landet.

Att spelsugna svenskar ska få samma flygande räddning ställer vi oss skeptiska till, men minst lika bra är FZ:s förbokningstråd, där vi hjälper varandra att få tag på konsoler så fort de blir tillgängliga i olika butiker.