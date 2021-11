Ett antal Playstation-troféer från kommande Assassin's Creed Valhalla-material har läckt, och tycks peka mot (åtminstone) sex fot under jord. Access The Animus tweetar om trophies, där en – Crypt-ologist – delas ut om du utforskat tre stycken "Tombs of the Fallen". Spelunker-trofén blir din redan när du utforskat en sådan grav, men vad dessa innebär kan vi bara spekulera kring.

Klart är däremot att Assassin's Creed Valhalla, som fyller ett år om en vecka, kommer stöttas upp med expansioner även under 2022. Ubisoft har hintat om att Oden inte är färdig med Eivor...

Det är inte heller särskilt konstigt att Ubisoft inte känner sig färdiga med Valhalla. Spelet är nämligen deras näst mest lukrativa genom tiderna, och med tanke på planerna kanske det rentav kan knipa förstaplatsen? Det innebär troligen att nästa spel i serien dröjer till åtminstone 2023.

Om detta är Assassin's Creed Infinity...? Inte alls orimligt.

Info och rykten kring Infinity-initiativet florerar redan, och det är inte free-to-play, enligt Ubisoft.