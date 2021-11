Battlefield 2042 bjuder på en hel del nytt innehåll, inklusive kartor, vapen och specialister. Men många lär spendera merparten av sin tid i spelläget Battlefield Portal, som innehåller material från Battlefield 1942, Bad Company 2 och Battlefield 3. Vad kan man då hitta på där? Det ger EA och Dice oss ett smakprov på i den senaste trailern.

De har även publicerat ett blogginlägg där de beskriver processen med att skapa egna spellägen. Vi har en rad olika kartor att välja bland (se bilden nedan), inklusive klassiker som El Alamein och Battle of the Bulge, men märk väl att Playstation 4 och Xbox One inte kommer att ha tillgång till de sju stora kartorna.

På dessa kartor kan soldater från de olika spelen drabba samman, och vi kan ställa in allt från kulornas hastighet och skada till hälsoregenerering och huruvida fordon ska kallas in, finnas utplacerade på kartan eller helt enkelt inte vara med. Och det är bara ett fåtal exempel, det finns massor av annat att ställa in.

Allt detta kommer man kunna göra via en webbplats, och man behöver inte äga spelet för att sätta ihop egna spellägen. När man är klar får man en kod som kan delas med personer som faktiskt har spelet, så att de kan testa.

Battlefield 2042 släpps 19 november (early access 12 november).