För en tid sedan beslutade Valve att NFT (non-fungible tokens) och blockkedjor inte hör hemma på Steam, trots att de verkligen blivit populära på sistone. Nyheten välkomnades inte direkt med öppna armar av utvecklare som jobbat på spel som inkluderar dessa tekniker, och nu har de tillsammans skrivit ett öppet brev till Valve.

Brevet är signerat av organisationerna Fight for the Future, Enjin och The Blockchain Game Alliance, såväl som 26 utvecklare av spel med blockkedjeteknik. De ber Valve att tänka om, och pekar bland annat på att tokens öppnar upp nya möjligheter för användare att interagera, samarbeta och skapa digitala världar och föremål som tidigare var omöjliga. I brevet vädjar de även till Valves villighet att experimentera och innovera, och att de därför borde ge sitt stöd till denna växande teknik.

I brevet skriver de mycket om de många fördelarna och möjligheterna med NFT och blockkedjor i spel, men tar inte upp några konkreta exempel på vad det är som förlitar sig på dessa tekniker för att kunna implementeras i våra spel. Oavsett om Steam ändrar sig eller inte finns det dock plattformar där dessa utvecklare kan sälja sina spel, inklusive Epic Games Store, som uttryckt sitt stöd för teknikerna.