The Elder Scrolls V: Skyrim fyller tio år nästa vecka (11/11), och det firas med nyutgåvor till Playstation 5 och Xbox Series. Men det tar inte slut där, för i sommar släpps en version till... ditt köksbord.

Det handlar om en tabletop- eller brädspels-version av spelet, alltså en sån där icke-digital grej med fysiska saker som spelplan, kort, tärningar och spelpjäser. Medtag egen orkester, sådan ingår ej.

Den görs av Modiphius Entertainment och bär namnet The Elder Scrolls 5: Skyrim – The Adventure Game. Trailer ovan, och premiär sommaren 2022 alltså. Det går att boka ett ex på Gamefound.