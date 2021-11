Activisions och Sledgehammers senaste del i långköraren Call of Duty släpptes igår (5:e november). I samband med släppet så har utvecklarna givetvis också släppt en ny trailer till spelet som går att se här ovan. I år heter spelet som nog de flesta vet Call of Duty Vanguard och tar oss tillbaka (som Jack White passande sjunger i trailern) till Andra Världskriget.

Call of Duty Vanguard går att köp till PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4 och PS5. FZ fick dessvärre ingen tidig recensions-kod till Vanguard, men spelet är under full testning och en recension kommer under nästa vecka.