EA och Bioware fortsätter och fira 10-årsjubileumet av Star Wars: The Old Republic med att släppa en smaskig 4K-version av original-trailern. De har tidigare under året även släppt en expansion och massa annat för att fira att deras Star Wars-baserade MMORPG har existerat i hela 10 år.

Med veteran-utvecklare som Bioware skulle SWTOR (som det förkortas) bli spelet som plockade ner World of Warcraft från tronen. Nu gick det dock inte riktigt som planerat, men efter en del förändringar i spelet där det bland annat fått gå ”free-to-play” så lyckades ändå spelet överleva. Det går inte jämföra med giganterna i genren, men det har spelare och lever fortfarande 10 år senare. Även om det är på en mindre skala.

Spelar du SWTOR?