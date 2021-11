Gratisspelen står som spön i backen. Igår frestades vi med en trio av Assassin's Creed-spel till PC och idag varvas skjutvapen med magi i Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, även det till PC via Epic Games Store.

Det var inledningsvis en expansion till Borderlands 2, men är nu tillgängligt på fristående basis, och kräver därmed inte grundspelet för att liras. Spelets premiss är att vi deltar i ett fantasy-brädspel med Tiny Tina som dungeon master, eller bunker master som de kallar det.

Känns konceptet bekant så är det för att expansionen ska få ett komplett uppföljande spel vid namn Tiny Tinas Wonderlands. Det släpps 25 mars 2022, och förra månaden fick vi en titt på de två första karaktärsklasserna.

Vill man ha något mer strategiskt inriktat är även kolonibyggaren Aven Colony gratis hos Epic, men bara i ett par dagar till.