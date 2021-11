Under natten höll Bethesdas Todd Howard en AMA (Ask Me Anything) på Reddit, och som väntat kretsade många av frågorna kring kommande Starfield. En användare undrade om Starfield har några banbrytande innovationer som kommer att sätta ribban för nästa generations action-rollspel. Howard svarade att de föredrar att helt enkelt visa upp spelet, och att det borde ske i sommar. Och visst vore det trevligt med en riktigt fläskig gameplay-video under till exempel E3?

Vi kommer givetvis även att få skapa vår egen karaktär i spelet, och Howard säger att man bland annat får välja sin bakgrund och olika färdigheter. En annan otroligt viktig del av Bethesdas spel är moddar, och de planerar att ha fullständigt moddstöd även för Starfield. Howard tillade även att han hoppas att fler personer kan göra moddandet till en karriär – kanske en antydan om ytterligare en satsning på moddar som kostar?

Avslutningsvis säger Todd att han vet att väntan på nästa Elder Scrolls har varit lång, och att till och med hans son gett honom ett julkort där han frågar när det kommer.