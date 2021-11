Om du försökt spela GTA: The Trilogy - The Definitive Edition på PC sedan det släpptes igår kanske du märkt att det inte gått så bra. Detta eftersom Rockstar Games Launcher legat nere, och Rockstar själva säger via Twitter att det är för att tjänsten genomgår underhåll.

Under tiden vi väntar på att Rockstar Games Launcher ska komma online (kolla status här) igen kan vi därför inte spela GTA-trilogin, trots att det rör sig om singleplayer-spel. Försök att starta spelen leder bara till ett felmeddelande om att man måste uppdatera spelet innan det kan startas. Det florerar rapporter om att det kan gå att starta spelen genom att starta exe-filen direkt, men många säger att det inte funkar för dem.

Den nysläppta GTA-trilogin är heller inte de enda PC-spelen som förlitar sig på Rockstar Games Launcher, och spelare uppger att de bland annat inte kan spela Red Dead Redemption 2 och GTA Online.