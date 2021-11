En av de mest ikoniska spelkaraktärerna på senare år är utan tvekan Vaas Montenegro – antagonisten i Far Cry 3. Han fick inte bara sin röst från skådespelaren Michael Mando, utan även sitt utseende. Idag får vi faktiskt se karaktären igen, eftersom den första delen i Far Cry 6:s säsongsbiljett heter just Vaas: Insanity och släpps idag. Där kommer vi dock inte att tampas med honom, utan istället spela som honom.

Men om Mando får välja blir detta inte det sista vi ser av Vaas. I en intervju med Gamingbible uttrycker han stort intresse för att göra en TV-serie eller film med Vaas. Han ska redan ha pratat med bland annat Greg Russo, som regisserade Mortal Kombat-rebooten, och han ska vara väldigt intresserad av Vaas som karaktär och att göra en film. Mando har även pratat med manusförfattare för Breaking Bad och Better Call Saul, där det också ska finnas intresse.

Jag har även pratat med producenter här i Los Angeles som är intresserade. Jag tror att om fansen verkligen bad om det, känner jag att vi skulle kunna ge det till dem, eller hur? Jag tror att vi är väldigt nära, vi får se hur det går.

Vad skulle då denna film eller serie handla om? Mando själv fantiserar om en ursprungsberättelse där vi får se hur Vaas blev som han blev, alternativt ett annat koncept i "gigantisk, internationell skala".

Men Ubisoft då? De säger kort och gott att de inte har några planer på någon TV-serie eller film med Vaas.