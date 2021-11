Rykten har florerat och nu är det bekräftat – Multiversus är Warner Bros. svar på Super Smash Bros., och det utvecklas av debutstudion Player First Games. Spelet ska vara free-to-play och släpps till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och PC under 2022. Det ska dessutom erbjuda både crossplay och cross-progression.

Eftersom det är Warner som ligger bakom det finns det massor av karaktärer med högt igenkänningsvärde. Eller vad sägs om Shaggy från Scooby Doo, Arya Stark från Game of Thrones, Jake från Adventure Time, Batman från... Batman och Snurre Sprätt från Looney Tunes? Och det är bara ett axplock.

Stor fokus läggs, inte helt oväntat, på multiplayer och lagarbete, och de utlovar dedikerade servrar från dag ett såväl som ett guildsystem. Med det sagt kan man givetvis även lira solo.

Någon gång under 2022 är det som sagt dags, men innan dess ska det hållas speltester, som man kan anmäla sig till här.