En gång för inte så länge sedan fanns inte Black Friday i Sverige. Nu har vi Black Week, Black Friday och Cyber Monday, vilket forumet har uppmärksammat (med blandade reaktioner).

Något vi dock kan enas om är att "gratis" slår "billigt" alla dagar. Epic Games Store slår på stort den här veckan med inte mindre än tre gratisspel. Vi har grottkravlaren Guild of Dungeoneering från 2015, BAFTA-belönade Never Alone från 2014, och alldeles färska Kid A Mnesia Exhibition.

Om du får Radiohead-vibbar är det som det ska, för det bygger på "artwork och inspelningar" från Radioheads Kid A och Amnesiac. Ett spel vi kanske inte hade väntat oss, men här är vi nu.