Att Hideo Kojima är en filmälskare av rang har nog inte undgått någon. Hans spel har alltid varit väldigt filmiska, och Metal Gear Solid 4 har till exempel världsrekordet för världens längsta mellansekvens, på 71 minuter. Därför är det märkligt att han inte gett sig i kast med att göra en egen film än, men nu kanske bollen är i rullning.

Nu har nämligen Kojima Productions öppnat en ny division som ska rikta in sig på musik, TV och film, enligt Gamesindustry. Divisionen ska ledas av Riley Russell i Los Angeles, och målet är att "ta studions spel till andra populärkulturella områden". Som självständig utvecklare har Kojima Productions än så länge bara Death Stranding under bältet, men Russell antyder att de har flera varumärken under utveckling.

Det är oklart hur stor inblandning Kojima själv kommer att ha i denna division, och av rykten att döma håller han på att ro hem en exklusivitets-deal med Xbox för ett kommande spel.