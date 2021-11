Vill du ha din Playstation 5 med annan färg på sidopanelerna än vit? Kanske är lyckan på väg att le mot dig. Sony har nämligen fått en patentansökan för just sidopaneler till PS5:an godkänd, skriver Video Games Chronicle.

Patentet gäller "ornamental design for a cover for an electronic device" (ungefär "dekorativ design för beklädnad för en elektronisk enhit"). Det säger inget om vare sig färg eller om Sony planerar att sälja sidopaneler. Men det väcker i alla fall hopp för de som vill ha fler valmöjligheter än vitt.

Kort efter att Playstation 5 släpptes i november förra året började kanadensiska Dbrand sälja egentillverkade sidopaneler till konsolen. Det uppskattades inte av Sony, och efter hot om juridisika konsekvenserr drog Dbrand i höstas tillbaka panelerna. Men kort därpå släppte de nya paneler som inte inte ska strida mot några Sony-patent. De kränger också nya färger på själva basenheten.

Återstår att se om Sony själva tänker låta oss byta utseende på PS5:an. Och lyckas köpa en enhet, förstås – de är ju fortfarande bristvara.