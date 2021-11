Weta grundades av bland annat regissören Peter Jackson och är främst kända för sina digitala effekter i The Lord of the Rings-filmerna, Avatar och King Kong. Weta har dock även en speldivision, och en ny platsannons avslöjar att de har påbörjat arbetet med ett spelprojekt till PC och konsoler, med "a major worldwide IP that is very close to our hearts".

Ett världskänt varumärke som ligger dem nära om hjärtat alltså, vad kan det röra sig om? En hel del, eftersom Weta varit inblandade i många stora projekt under årens lopp, även om det inte nödvändigtvis rör sig om ett varumärke som de jobbat med. Platsannonsen är för en producent, och den antyder att projektet fortfarande är i sin linda, så räkna inte med någon utannonsering än på ett tag.

Är det specifikt Sagan om ringen man suktar efter i spelväg kan man även hålla ett öga på The Lord of the Rings: Gollum, som utvecklas av Daedalic Entertainment. Precis som namnet antyder kretsar det kring att smyga runt som Gollum, och släppet ska ske någon gång hösten 2022.