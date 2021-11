Serien inleddes förvisso med Soldiers: Heroes of World War II och dess uppföljare Faces of War, men det är Men of War-etiketten som har fastnat hos de flesta. Nu kommer en regelrätt uppföljare till spelet från 2009.

För RTS-fans är det en så kallat god nyhet - serien har alltid haft en trogen skara följare, som uppskattat den för dess fokus på de små händelserna i krig, och de enskilda soldaterna och enheterna. Spelet utvecklas av ukrainska Best Way, och kommer ta er med till både öst- och västfronten under andra världskriget.

I kampanjen kommer du att kunna köra ensam, såväl som med upp till tre vänner i co-op. Du spelar som antingen allierad eller Sovjet. Multiplay ger dig även chansen att tackla kriget som tysk. Direct Vision-elementet gör att spelaren kan fokusera på en enda enhet.

Spelet släpps till PC under 2022.