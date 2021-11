THQ Nordic har tidigare agerat utgivare för This is the Police-spelen, och nu fortsätter trenden med This is the President, en "satirisk politisk thriller". Med andra ord: ungefär som verkligheten.

Spelet släpps exklusivt till pc den 6 december, men vi kan förmodligen räkna med fler format vad det lider. Åtminstone om vi går efter förfarandet med This is the Police; pc först, konsoler senare.

I spelet axlar du rollen som USA:s president, som råkar vara en stenrik multimiljoner med idel skelett i garderoben. Spelarens uppdrag blir att skriva om USA:s konstitution så att den hårt pressade presidenten slipper undan. Som trailern vittnar om jonglerar du politiska beslut med beslut som rör den undre världen. Media och meningsmotståndare står också i din väg.