I september offentliggjorde Sony att Uncharted 4 och Lost Legacy ska komma i remastrade versioner till både PC och Playstation 5 i samlingen Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Det verkar dock som att nyversionen inte bara kommer med förbättringar, utan även en rätt betydande brist, åtminstone om man ska gå efter ESRB:s klassificering av spelet.

De har gett spelet klassificeringen "T (Teen)" och påpekar att det bland annat innehåller blod, fult språk, användning av tobak och alkohol, och givetvis våld. Men de säger även att spelet inte innehåller några "interactive elements". I kontrast har andra Uncharted-spel med multiplayer stämpeln "Online interactions not rated by the ESRB".

Det är givetvis inte en bekräftelse, men det antyder åtminstone att det inte kommer att finnas något PVP- eller co-op-läge. Ett alternativ är kanske att Sony planerar att lägga till det i efterhand. Hur det än ligger till ska spelet släppas till Playstation 5 i början av 2022 och strax därefter till PC.