Förra veckan fanns det inte mindre än tre spel att hämta hem från Epic Games Store, men den här gången får vi nöja oss med ett. Det är The Hunter: Call of the Wild som står på menyn, som är utvecklat av Stockholmsbaserade Expansive Worlds. När det begav sig var det Tomas som recenserade spelet, och han gav det en stabil trea.

I spelet får vi smyga runt i en vacker, öppen spelvärld för att jaga diverse djur. Villebråden inkluderar allt från små gäss till jättelika älgar, och för att leta rätt på dem måste man lära sig vilka miljöer de vistas i och vilka hjälpmedel som eventuellt kan nyttjas för att locka fram dem. Alternativt kan man helt enkelt se den vackra och atmosfäriska världen som en ursäkt att ta en virtuell promenad i skog och mark. Det är gratis fram till och med 2 december.

Nästa vecka är det istället världens farligaste djur som ska jagas: människan. Då är det slasher-simulatorn Dead by Daylight som gäller, alternativt While True: Learn(), som är ett pusselspel där man får lära sig mer om maskininlärning och relaterade tekniker.