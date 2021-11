Tales of Arise hade knappt hunnit släppas innan Bandai Namco konstaterade 1 miljon sålda exemplar, och 25 miljoner för hela serien. Att det kommer fler Tales-spel kan vi förstås räkna med, men kanske tar sig serien framåt genom att blicka bakåt...? Det hintar en undersökning om.

Undersökningen (som du hittar här) fiskar nämligen efter intresse kring att se gamla Tales-spel i ny remaster-skrud. Närmare bestämt frågar Bandai Namco spelarna vilken titel de helst ser en remaster av. SNES-originalet Tales of Phantasia nämns, liksom Tales of the Abyss, och Tales of Xillia-spelen (japp, de är två). Vidare undrar man vilket spel de europeiska spelarna är sugna på, då en drös Tales-spel aldrig släppts här. Så som Tales of Destiny och Tales of Legendia.

Fler Tales-spel säger nog de flesta jrpg-fans inte nej till. Återstår att se vad nästa steg blir.