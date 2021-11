Det var ett tag sedan The Lord of the Rings Online släpptes. Redan 2007 fick vi bestiga Väderklint och mingla bland alver i Tolkiens värld, och spelet förblir populärt än idag. Enligt utgivaren Daybreak är det fortfarande ett av de tio största MMO-spelen, och de beskriver det dessutom som "den största och mest trogna simuleringen av Tolkiens värld".

Amazon ska som bekant släppa en tv-serie baserad på The Lord of the Rings, men det associerade online-rollspelet blev däremot nedlagt tidigare i år. Med andra ord är det ett ypperligt tillfälle för The Lord of the Rings Online att rida lite på den nya serien, och de verkar fast beslutna att ta tillfället i akt.

I en presentation för sina investerare uppger Daybreak att de har gjort stora investeringar för att fixa till spelets grafik, modernisera upplevelsen över lag och dessutom släppa det till konsoler. Därtill pratas det om "stora innehållsuppdateringar". Vilka konsoler det rör sig om framgår inte, men Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S är nog inte högoddsare.