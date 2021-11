Vi skriver snart 2022 i kalendern, men CD Projekt fortsätter vara aktuella med både The Witcher 3 och Cyberpunk 2077. Det senare fortsätter plåstras om, samtidigt som bägge får PS5- och Xbox Series-släpp under nästkommande år. Men sedan...? Jo då, CD Projekt har börjat blicka framåt.

I en färsk pressrelease där CD Projekt mestadels blickar bakåt berör man också framtiden. Detaljerna är sparsmakade, men man understryker att studion fått nordamerikansk förstärkning på senare tid, i och med Digital Scapes (numer CD Projekt Red Vancouver) och The Molasses Flood. The Flame in the Flood-utvecklaren kommer "arbeta på ett eget spel som bygger på ett av CD Projekt Reds varumärken". Med andra ord rör det sig om antingen Cyberpunk eller Witcher.

CD Projekt har tidigare varit tydliga med att The Witcher och Cyberpunk är serier de kommer satsa på. I pressutskicket talar man också om "utforskande arbete" på projekt tidigt i utvecklingen.

The Witcher 4...? Det återstår att se, och väntan lär förstås bli mycket lång.