Det otroligt omtyckta överlevnads- och skräckspelet The Forest har som bekant en uppföljare på väg vid namn Sons of the Forest. Det vankas bland annat realistiska gropar, dynamiska årstider som påverkar hela kartan, avancerad AI och mer tillfredsställande byggande. Och nu vet vi när det släpps.

Släppdatum-trailern ovan ger oss datumet 20 maj 2022, så det är ett tag kvar för alla som längtar efter att förföljas av mutanter och äta rå sköldpadda. Man är dock inte helt ensam bland skogens söner, eftersom vi i denna och tidigare trailers fått se en trebent och trearmad kvinna, som tycks vara vår följeslagare och medhjälpare. I videon ovan ser vi henne gör allt från att bada i ett vattenfall till att hjälpa till att försvara lägret med hagelbrakare i högsta hugg.

I dagsläget är spelet bara utannonserat till PC, men vi håller tummarna för andra format eftersom föregångaren även kom till Playstation 4. 20 maj nästa år är det som sagt dags.