It Takes Two och Take-Two rullar ungefär likadant på tungan, och det har inte gått den amerikanska speljätten Take-Two förbi. Spelsajten Eurogamer rapporterar om att Hazelight, med Josef Fares i spetsen, just nu är i en rättslig process med Take-Two. Det hela började, visar rapporter, strax efter releasen av It Takes Two och i nuläget har Hazelight övergett varumärket.

Hazelight, med Josef Fares i spetsen, "kan inte" kommentera pågående rättsliga tvister. En talesperson för Hazelight säger dock i ett kort uttalande att man "hoppas på en lösning".

Man går inte in på hur det faktum att man tvingats överge varumärket påverkat möjligheten att sälja och marknadsföra It Takes Two, eller om man exempelvis har planer på en helt ny speltitel.

Förmodligen sätter det inga käppar i hjulen för Hazelights nästa spel. Historiskt sett har studion inte jobba med uppföljare, så det återstår att se vad som kommer att följa upp Brothers, A Way Out och It Takes Two. Josef Fares har dock lovat att spelet blir "ännu bättre" än It Takes Two.