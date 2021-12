Enligt rykten ska Sony planera för en ny prenumerations-plan till Playstation som ska konkurrera med Xbox Game Pass. Tjänsten har i nuläget kodnamnet Spartacus och ska låta Playstation-ägarna att betala en fast summa varje månad för att få tillgång till ett bibliotek av klassiska och moderna spel.

Enligt dokumenten Bloomberg fått ta del av är tanken att slå ihop deras nuvarande tjänster Playstation Plus och Playstation Now under en tjänst istället för två som det är nu. Den nya tjänsten är tänkt att sjösättas till våren och kommer vara tillgänglig på både Playstation 4 och Playstation 5.

Som vanligt när det gäller sånt här får vi lägga det till högen av rykten tills Sony själva bekräftar det. Men med tanke på hur bra Microsoft lyckats med Game Pass skulle det inte vara förvånande om Sony vill ta en del av den marknaden.